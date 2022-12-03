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Yaşam

Fedakar anne ömrünü engelli oğluna adadı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Hacer Kılıç, doğuştan engelli 24 yaşındaki oğluna özenle bakıyor.

Davut Genç   | 03.12.2022
Fedakar anne ömrünü engelli oğluna adadı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden Kılıç'ın hamileyken geçirdiği ateşli hastalık sonucu oğlu Onur, engelli olarak dünyaya geldi.

Hacer Kılıç, AA muhabirine, oğlu doğduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Hayatın zorluklarına rağmen evladına gözü gibi baktığını, oğlunun hayattaki en büyük dayanağı olduğunu anlatan Kılıç, "Onur dünyaya geldiğinde doktorlar '7 yaşını geçse 14 yaşını geçemez.' dediler. Günler geçmesin diye Allah'a çok dua ettim. Gizli gizli ağladım." ifadelerini kullandı.

Oğlunun 24 yaşına geldiğini belirten Kılıç, elinden geldiği ve hayatta olduğu müddetçe ona bakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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