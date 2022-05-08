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Yaşam

Fedakar anne hayatını engelli oğluna adadı

Düzce'de yaşayan 62 yaşındaki Nebile Perçin, 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu zihinsel ve bedensel engelli olan 41 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Murat Ataseven   | 08.05.2022
Fedakar anne hayatını engelli oğluna adadı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce'de yaşayan Nebile Perçin, 41 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğluna adeta bebek gibi bakıyor.

Kaynaşlı ilçesinin Üçköprü köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi 62 yaşındaki Perçin, hayatını, henüz 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu zihinsel ve bedensel engelli olan, gelişim geriliği bulunan oğlu Serkan'a adadı.

Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Perçin fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

"41 yıldır birbirimizin sesi olmadan uyuyamayız"

Nebile Perçin, AA muhabirine, oğlu ve eşiyle zorlu fakat huzurlu bir hayat sürdüklerini söyledi.

Oğlunun 9 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli kaldığını ve yaşamını yatağa bağımlı sürdürdüğünü ifade eden Perçin, "İlk göz ağrım oğlum benim. Onu çok seviyorum. Yanımda olmasın içim parçalanır. 41 yıldır birbirimizin sesi olmadan uyuyamayız. Hep oğlumun yanında yatarım. Ömrüm boyunca onu tek yatırmadım. 4 kızım var, hepsi evlendi, gitti." diye konuştu.

Perçin, rahatsızlığının ardından doktorların çocuğunun çok yaşamayacağını söylediğini, buna çok üzüldüğünü anlatarak, şunları aktardı:

"Ayaklansın diye çok uğraştım ama olmadı. Haftada bir fizik tedaviye gidiyoruz. Benim düğünüm, bayramım olmaz. Oğlumun yanına birisini bırakmadan gidemem. Kendimi oğluma feda ettim. Oğlumla eşim bir akşam dışarıya çıktılar. 3 saat gelmeyince evde duramadım, sanki benden bir parça gitti."

Hayatını oğluna adadığını belirten Perçin, umreye gitmek istediğini ama oğlunu kimseye emanet edemeyeceği için bu isteğini gerçekleştiremediğini sözlerine ekledi.

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