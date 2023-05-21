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Spor

Zübeyde Hanım Koşusu 34. kez yapıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve seçim nedeniyle bir hafta ertelenen 34. Zübeyde Hanım Koşusu, 1750 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Meriç Ürer  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Zübeyde Hanım Koşusu 34. kez yapıldı

İzmir

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başladı.

Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların yarıştığı koşuda sıralama genel klasman ve 14 farklı yaş kategorisinde yapıldı.

Her katılımcıya tişört ve madalya, kategorilerinde ilk üçe girenlere ise törenle kupa takdim edildi. Ayrıca sponsorlara da teşekkür plaketi verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, koşunun ülkenin değerli annelerinin adına, huzurunda buluşulan Zübeyde Hanım'ın maneviyatı için yapılmış bir koşu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet, bizim için de bir ideal. Türkiye'yi dünyada saygın bir yere getirmek, çocuklarımızı bu ülkeye sevgi ve saygıyla bağlayıp onların gelecekte de burada mutluluk içinde, başarılarla yaşamalarını sağlamak hepimizin en çok istediği şey."

Erkekler 75 yaş ve üzeri kategorisini birinci tamamlayan Ergüder Yönt de 20 Haziran'da 85 yaşına gireceğini aktararak, "Sakın sigara içmeyin. Ben sigara içmediğim için sağlıklıyım. Her sene doktor muayenesinden geçiyoruz, öyle koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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