Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Faraşin Yaylası'nda 'kuzu kırpma şenliği'

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerden arındırılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda "kuzu kırpma şenliği" düzenlendi.

Fadıl Aslan   | 07.07.2019
Faraşin Yaylası'nda 'kuzu kırpma şenliği'

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda "kuzu kırpma şenliği" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, PKK'lı teröristlerden arındırılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, yaylaların huzura kavuşmasıyla hayvancılığın gelişeceğini söyledi.

Yayla ve meraların bölge ekonomisine katkısına değinen Dursun, "Bakanlık olarak yaylaların doğa turizmine açılması için çalışma yapıyoruz. Burası da bu şekilde şenlenecek." dedi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da geçmişte teröristlerin saldırıları sonucu besicilerin yaylaya çıkamaması nedeniyle ildeki hayvan potansiyelinde azalma olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin büyük gayreti sonucunda teröristlerden arındırılan yaylanın huzura kavuştuğunu dile getiren Aktaş, "İnşallah bu gidiş devam edecek. Kuzu kırpma şenliği buranın kültürel geçmişinde çok önemli yeri olan bir etkinliktir. Kuzu kırpma şenliği hem bereketin hem de dostluğun, yardımlaşma ve dayanışmanın da bir ifadesidir." diye konuştu.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da yaylaya çıkan besicilerin et, süt ve peynir üretimine katkı sunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Artık halkımız Kato Dağı'nın eteklerinde rahatça hayvancılık yapabiliyor. Bu mutlu günlerimizin devam etmesini istiyoruz. Faraşin Yaylası'nda üretilen balın patentini aldık. Faraşin peynirini, sütünü ve yoğurdunu markalaştıracağız. Yaylanın yol, su ve elektrik sorunun çözülmesini istiyoruz."

Şenlik, yarışmalarda dereceye girenlere hediye verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor

Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor

Faraşin Yaylası'nda 'kuzu kırpma şenliği'

'Göle maya çalmak bir umuttur'

Kaymakam vatandaşla diyalog için Kürtçe öğreniyor

Kaymakam vatandaşla diyalog için Kürtçe öğreniyor
Kurduğu serayla mevsimlik işçilere umut oldu

Kurduğu serayla mevsimlik işçilere umut oldu
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı