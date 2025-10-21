FAO: Dünyada ormansızlaşma yavaşladı ancak ormanlar hala baskı altında
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyanın tüm bölgelerinde son 10 yılda ormansızlaşmanın yavaşladığını ancak ormanların hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Londra
FAO'nun 236 ülke ve bölgeye ilişkin analizler içeren Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu, Bali'de düzenlenen Küresel Orman Gözlemleri Girişimi Genel Kurulu'nda açıklandı.
Rapora göre, dünya genelinde ormanlar 4,14 milyar hektarlık bir alanı kaplıyor ve bu da gezegenin kara alanının yüzde 32'sine veya kişi başına 0,5 hektara karşılık geliyor. Dünya ormanlarının neredeyse yarısı tropikal bölgelerde bulunuyor.
Küresel ölçekte net orman kaybı 1990'larda yıllık ortalama 10,7 milyon hektarken 2015-2025 döneminde 4,12 milyon hektara geriledi.
1990-2000 döneminde yıllık 17,6 milyon hektar olan ormansızlaşma seviyesi 2015-2025 döneminde 10,9 milyon hektara düştü.
Son 10 yılda ormansızlaşma hızında kaydedilen yavaşlamada, ormanların yarısından fazlasının artık uzun vadeli yönetim planları kapsamında olması ve beşte birinin yasal olarak belirlenmiş koruma alanlarında bulunması etkili oldu.
Orman genişleme oranı azalıyor
FAO, ormansızlaşma hızındaki yavaşlamaya rağmen dünya çapında ormanların hala baskı altında olduğu ve orman genişleme oranının azaldığı uyarısında bulundu. 2000-2015 döneminde yıllık ortalama 9,88 milyon hektar olan orman genişleme hızı, 2015-2025 döneminde 6,78 milyon hektara düştü.
Ormanlar, gıda güvenliği, yerel geçim kaynakları, yenilenebilir biyomalzeme ve enerji tedariki açısından hayati önem taşırken, biyolojik çeşitliliğin büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor, küresel karbon ve su döngülerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, kuraklık, çölleşme, toprak erozyonu, heyelan ve sel risklerini azaltıyor.
Ormansızlaşma, ormanların veya dikili alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi, besi hayvanlarının otlatılması, kentleşme ya da yangınların meydana getirdiği tahribat sonucu oluşan ormansız alanları ifade ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.