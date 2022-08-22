Dolar
18.11
Euro
18.06
Altın
1,738.36
ETH/USDT
1,570.80
BTC/USDT
21,253.00
BIST 100
3,059.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi

Eskişehir'de bir evde uçan balonların içini helyum yerine, patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeyle doldurduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emrah Yaşar   | 22.08.2022
Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi

Eskişehir

Odunpazarı Belediyesi zabıtası ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'taki bir evde sağlıksız koşullarda uçan balon üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, depo olarak kullanılan evde incelemesinde uçan balonların içine helyum yerine alüminyum talaşı ile kostik olarak bilinen lavabo açıcıdan oluşan kimyasal madde karışımı doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu evde 11 varilde 215 kilogram alüminyum talaşı ve 70 gram kostik çözeltisi ele geçirildi.

Kimyasal maddelerden numune alınırken, yaklaşık 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.

Ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Benzer haberler

Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi

Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet