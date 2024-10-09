Erzurum'un tescilli Hınıs fasulyesinin hasadına başlandı
Erzurum'un Hınıs ile Karaçoban ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli fasulyenin hasadı başladı.
Erzurum
Hınıs Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönümde yetiştirilen fasulye, 2016 yılında coğrafi işaret aldı.
Bugünlerde hasadı yapılan fasulyede 40 ton rekolte bekleniyor.
Hınıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin Yılmaz, AA muhabirine, fasulyenin yetişme tarzı nedeniyle özel bir lezzete sahip olduğunu söyledi.
Çiftçilere yapılan ek desteklerle maliyetin azaltılıp üretimin artırılmasını amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hınıs Ovası'nda, yaklaşık 5 bin dönüm alana Hınıs fasulyesi ekiliyor. Havza bazlı bir ürünümüz olan fasulyemiz, çiftçilerimizin ilave destekleme ödemesi almasına vesile olmaktadır. 344 lira olan temel destek havza bazlı ürün desteği ile çiftçilerimize toplamda dekar başına 732 lira nakdi olarak tarımsal destekleme ödemesi yapmaktayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.