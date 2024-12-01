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Yaşam

Erzurum'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Erzurum'un İspir ilçesindeki iki kişi, karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Köksal Sayın  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Erzurum'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Erzurum

İlçede esnaflık yapan Murat Boz ile Rıdvan Akbulut, ilçenin farklı noktalarındaki çöp konteyneri yakınlarında yiyecek arayan bir vaşak olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

Görüntüyü gazetecilerle paylaşan Boz ile Akbulut, yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi.

Akbulut, AA muhabirine, sokak kedileri için aldığı mamaları yaşadığı mahalledeki çöp konteyneri kenarına bıraktığı esnada vaşağı fark ettiğini söyledi.

Esnaf Boz da evine gittiği esnada vaşakla karşılaşıp kayda aldığını anlattı.

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