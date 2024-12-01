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Yaşam

Akçakoca'da hamsi bolluğu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

Ahmet Çelik  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Akçakoca'da hamsi bolluğu

Düzce

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.

Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.

Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

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