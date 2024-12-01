Akçakoca'da hamsi bolluğu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.
Düzce
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.
Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.
Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.