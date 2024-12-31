Dolar
35.36
Euro
36.71
Altın
2,615.22
ETH/USDT
3,445.90
BTC/USDT
96,096.00
BIST 100
9,886.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam

Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada

Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Talha Koca  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada

Erzurum

Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiyle karşılaştı.

Tarkan, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetleyip iz sürmesi, ardından zıplayarak kara gömülmesi, daha sonra çevreyi incelemesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
Bakan Güler: Son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz
TOKİ, 2024'te 70 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim etti

Benzer haberler

Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi

Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi

Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada

Erzurum'da vatandaşlar çatılardaki kar ve buz tehlikesine çözüm bulunmasını istiyor

Gençlik merkezleri Erzurum'da sanattan spora gençlerin buluşma noktası oluyor

Gençlik merkezleri Erzurum'da sanattan spora gençlerin buluşma noktası oluyor
Doktorlar üzerine beton blok düşen işçiyi zamanla yarışarak hayata bağladı

Doktorlar üzerine beton blok düşen işçiyi zamanla yarışarak hayata bağladı
Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak

Kış turizm merkezi Erzurum'un tanınırlığı "başkentlik" ünvanlarıyla artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet