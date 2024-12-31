Erzurum'da kızıl tilkinin karlı arazide yiyecek araması kamerada
Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Erzurum
Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiyle karşılaştı.
Tarkan, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetleyip iz sürmesi, ardından zıplayarak kara gömülmesi, daha sonra çevreyi incelemesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.