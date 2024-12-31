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İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
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Yaşam

Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi

Edirne huzurevinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Doğukan Vurgun  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği huzurevi sakinlerine yönelik yeni yıl etkinliği düzenledi.

Huzurevinde gerçekleştirilen etkinlikte "Morİz Ritim" Grubu sahne aldı.

Ritim grubunun şarkılarına yaşlılar danslarıyla eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Yaşlıların elini öperek hal hatır sormanın ve bir araya gelmenin önemine değinen Tohumcu, "Büyüklerimiz hepimizin baş tacı. Sizlerin duasını almak, sizinle beraber olmak bizleri bir adım öteye daha sağlam götürüyor. İyi ki varsınız." dedi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Başkanı Pınar Ersaçmış da yeni yılın mutluluk, sağlık ve huzur getirmesi temennilerinde bulundu.

Konuşmaların ardından program çerçevesinde müzik dinletisi yapıldı.

Daha sonra yeni yıl pastası kesildi.

Etkinliğe Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, huzurevi sakinleri ve yaşlıların yakınları katıldı.

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