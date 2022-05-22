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Yaşam

Erzurum'da karları eriyen dağlar havadan görüntülendi

Doğu Anadolu'da kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da, dağlardaki karların erimesi ve doğanın canlanmasıyla insanları kendine hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı.

İsmail Kaplan   | 22.05.2022
Erzurum'da karları eriyen dağlar havadan görüntülendi Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Erzurum

Geniş ovaları, vadileri, menderesleri, yüksek dağlarıyla kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum, bahar aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Çat ilçesinde bulunan dağların yamaçlarındaki karların erimeye başlamasıyla zebra desenine benzeyen görüntüler oluştu.

Rakımları 1500 ile 3 bin 200 arasında değişen dağlarda ortaya çıkan manzara, AA ekibince havadan görüntülendi.

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