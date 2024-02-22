Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
Erzurum'da vatandaşlar yol kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi.
Erzurum
Sürücüler, İspir-Erzurum kara yolu kenarındaki arazide fark ettikleri kızıl tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.
Verilen çubuk krakerleri ve sucukları yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü.
Tilki daha sonra karla kaplı arazide bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
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