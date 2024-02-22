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Yaşam

Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler

Erzurum'da vatandaşlar yol kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi.

Murat Kaya  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler Fotoğraf: Murat Kaya/AA

Erzurum

Sürücüler, İspir-Erzurum kara yolu kenarındaki arazide fark ettikleri kızıl tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.

Verilen çubuk krakerleri ve sucukları yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü.

Tilki daha sonra karla kaplı arazide bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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