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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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Yaşam

Erzurum ve Ardahan'da kar etkili oldu

Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı.

Günay Nuh, Hilmi Tunahan Karakaya  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Erzurum ve Ardahan'da kar etkili oldu

Ardahan

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, cuma namazından çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kent merkezindeki tarihi yapılar da kar yağışıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar, hava sıcaklığının 3 derece olması nedeniyle yerde uzun süre kalmadı.

Kar yağışı, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde etkisini artırdı.

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