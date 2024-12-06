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Yaşam

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğu hava nedeniyle ağaç ve bitkileri kırağı kapladı, yol, kaldırım ile çeşmelerde buzlanmalar oluştu.

Günay Nuh, Tevhid Furkan Nehri, Abdullah Söylemez  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuklar nedeniyle çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ise buz üstüne esnafın bıraktığı yemleri yiyor.

Ardahan

Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Çamlıçatak ormanındaki ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar, araçlarının üstünü battaniyelerle örttü.

Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Çamaşır Deresi'ndeki göletler ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

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