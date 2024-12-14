Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.
Ardahan
Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.
Posof Kaymakamlığı organizesinde Jandarma ekipleri, ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.
Jandarma ekipleri, yolun açılması için uzun süredir bekleyen araçlardakilere çorba ve kumanya ikram etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.