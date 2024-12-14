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Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Günay Nuh  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Ardahan

Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamlığı organizesinde Jandarma ekipleri, ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yolun açılması için uzun süredir bekleyen araçlardakilere çorba ve kumanya ikram etti.

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