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Yaşam

Erzincan'da 40 yıllık marangoz 'yılın ahisi' seçildi

Erzincan'da, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla 40 yıldır marangozluk yapan Ali Gökçe "yılın ahisi" seçildi.

Kemal Özdemir   | 12.09.2022
Erzincan'da 40 yıllık marangoz 'yılın ahisi' seçildi

Erzincan

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ali Gökçe ve beraberindekiler Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, birlik başkanı Limon, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin Makas'a bilgi verdi.

Makas, ziyarette 35. Ahilik Haftası dolayısıyla "yılın ahisi" seçilen 40 yıllık marangoz Gökçe, "ilin kalfası" seçilen saç bakım hizmetleri görevlisi Şule Tanrıverdi ve "ilin çırağı" seçilen otomobil tamir teknikeri Yakup Efe Tekbıyık’ı kutlayarak başarı belgesi takdim etti.

Vali Makas, Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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