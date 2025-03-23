Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kayseri
Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.
Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.