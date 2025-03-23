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Yaşam

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ergün Haktanıyan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Kayseri

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.

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