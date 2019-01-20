Engellerini aşıp 'tam destek'le hayallerine uçtular

Doğuştan serebral palsi hastası lise öğrencileri İrem Yılmaz ve Orhan Hamza Üstüner, Türk Eğitim Derneği ve SERÇEV'in desteğiyle engelleri aştı, en büyük hayalleri olan yurt dışında eğitim alma fırsatını yakaladı.

Fotoğraf: AA/Orhan Karslı

ANKARA - Burcu Çalık

Doğuştan serebral palsi hastası lise öğrencileri İrem Yılmaz ve Orhan Hamza Üstüner, Türk Eğitim Derneği ile Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) desteğiyle engelleri aşarak, en büyük hayalleri olan yurt dışında eğitim alma fırsatını buldu.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilişim teknolojileri bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki iki gencin tekerlekli sandalye veya yakınlarının desteğiyle hareket edebildikleri yaşamları, Türk Eğitim Derneği tarafından sağlanan "Tam Destek Bursu" ile başarıda "sınır" tanımayan bir sürece girdi.

Erken doğum nedeniyle serebral palsi hastası olan ve yaşıtlarından geride başladıkları yaşamlarında ailelerinin de desteğiyle pek çok zorluğun üstesinden gelen İrem Yılmaz ve Orhan Hamza Üstüner, bu burs sayesinde hem İngilizce ağırlıklı akademik eğitim alma hem de sanatsal ve sportif birçok faaliyette bulunma fırsatını yakaladı.

Böylelikle okuldaki başarı düzeyleri ve sosyal iletişimleri artan, iyi derecede İngilizce konuşmaya başlayan gençler, SERÇEV tarafından önerildikleri ERASMUS programıyla ilk kez yurt dışına çıkma şansı yakaladı. Engel tanımayan gençler, anneleriyle Ankara'dan, Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti.

Bükreş'te 15 gün bilişim eğitimi alacak öğrencilere, SERÇEV'den eğitimciler de eşlik edecek.

Doğdukları günden beri evlatlarının yanından bir an olsun ayrılmayan, 10 yılı aşkın süredir her gün onlarla okula giden anneler Mezihe Yılmaz ve Ayşegül Üstüner ile çocukları, seyahatleri öncesinde mutluluklarını AA muhabirine anlattı.

"Aldığım burs bana çok iyi geldi"

İrem Yılmaz, okulunu ve aldığı bilişim eğitimini çok sevdiğini belirterek, "Önceleri içine kapalı bir çocuktum, arkadaşlarımla konuşmayı pek sevmezdim. Tam Destek Bursu bana çok yardımcı oldu. Kendimi geliştirmeye başladım. Onlar ailem gibi, sihirli bir değnek gibiler. Aldığım burs bana çok iyi geldi, hayatımı değiştirdi." diye konuştu.

İlk kez yurt dışına çıkacağını söyleyen Yılmaz, "Romanya'da göreceğim yerleri çok merak ediyorum. Açıkçası hem biraz tedirginim hem de içimde bir mutluluk var." ifadelerini kullandı.

İrem Yılmaz, gelecek hayalini de "Allah nasip ederse üniversite okumak istiyorum." sözleriyle dile getirdi.

İrem'in ikizi, Tam Destek Bursu alan öğrencilerden Gizem Yılmaz da bir gün kardeşi gibi yurt dışına gitme hayali kurduğunu belirtti.

"İlk defa uçağa bineceğiz"

Orhan Hamza Üstüner ise SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki bölümünü, çok sevdiği için kendisinin seçtiğini, burada bilgisayar ve kodlama alanında eğitim aldıklarını kaydetti.

İleride iyi bir yazılımcı olmak istediğini anlatan Üstüner, "Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldığım için çok mutluyum. Hayatım değişti, arkadaş çevrem genişledi, iyi insanlarla tanıştım. Öğretmenlerimiz çok iyi ve İngilizcemin gelişmesinde gerçekten çok yardımcı oldular. Okuldaki derslerim de daha iyi olmaya başladı." dedi.

Yaşadığı mutluluğu "İlk defa yurt dışına çıkacağız, ilk defa uçağa bineceğiz." sözleriyle dile getiren Üstüner, burs kapsamında aldığı İngilizce eğitimlerinin kendisine güven verdiğini vurguladı.

Burstan yararlanan 441 öğrenci var

Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı gösteren, belli bir gelir grubunun altındaki ailelerin çocukları için Türk Eğitim Derneğince sağlanan Tam Destek Bursu'ndan halihazırda Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'daki 83 okulda eğitim alan 17'si engelli 441 öğrenci yararlanıyor.

Hafta sonları servislerle evlerinden alınan öğrencilerin, cumartesileri İngilizce ağırlıklı akademik program, pazarları ise sanatsal ve sportif etkinliklerle okul yaşamlarına destek olunuyor.