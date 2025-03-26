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Yaşam

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan, mesajında, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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