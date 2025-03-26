Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Emine Erdoğan, mesajında, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.