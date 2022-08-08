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Yaşam

Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Dilara Küçükerdoğan   | 08.08.2022
Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sofrasında acımızı ve aşımızı paylaşmamıza vesile olan mübarek muharrem ayı, dirliğimizi daim etsin. Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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