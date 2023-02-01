Elmadağ Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu
Başkentte kar yağışının sömestir dönemine denk gelmesiyle Elmadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı. Aileler, çocuklarıyla kızak kayarak, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ankara
Kara hasret kalan Ankaralılar çocuklarıyla kayak merkezine gelerek, kızak kaydı ve keyifli zaman geçirdi.
Soğuk havaya rağmen kayak alanında eğlenen vatandaşlar yaşadıkları günü fotoğraf çekerek unutulmaz hale getirdi.
Bazı çocuklar da kar üstünde ata binerek farklı bir deneyimin tadını çıkardı.
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle kızakla kayarak, kar topu oynayarak güzel zaman geçirdi. Bazı aileler de kar üstünde mangal keyfi yaşadı.
Şehir dışından da çocuklarıyla Elmadağ'daki kayak merkezini ziyaret eden aileler oldu.
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