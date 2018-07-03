Çankırı'da yuva yaptığı elektirik direğinin tellerine ayağı takılan leylek vatandaşlar tarafından çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANKIRI

Çankırı'da elektrik teline takılan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bir elektrik direğinin üzerine yuva yapan leyleğin ayağının, yuvanın yanındaki tellere takıldığını gören vatandaşlar, Çankırı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, leyleğin ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri gözetiminde tedavisi yapılan leyleğin yuvası da temizlendi.

Muhabir: Muhammed Kaygın