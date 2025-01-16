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Yaşam

Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliği sona erdi.

Yalçın Çelen, İsmail Kuz  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı Fotoğraf: İsmail Kuz/AA

Isparta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 9 maddelik eylem planı kapsamında başlatılan göldeki temizlik çalışması sene sonunda tamamlandı.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri yaşanan Eğirdir Gölü'nün kıyı kesiminde bulunan ot ve yosunlar kaldırılıyor.

Kamyonlara yüklenen yosunlar, kent merkezindeki atık merkezine gönderiliyor.

Kıyıdaki otlar, 3 sorumlu, 2 vinç operatörü, 7 işçi olmak üzere 12 kişilik personelle çuvallara doldurulup, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.


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