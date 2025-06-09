Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.
Edirne
Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.
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Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.
Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.
Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.