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Yaşam

Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.

Gökhan Zobar  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Edirne'de sıcak hava etkili oluyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.

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Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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