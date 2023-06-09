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Yaşam

Edirne "Lavanta Tarla Günleri"ne hazırlanıyor

Edirne'de yerli yabancı binlerce turistin ilgi gösterdiği lavanta tarlaları, "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri" etkinlikleriyle ziyarete açılacak.

Gökhan Zobar  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Edirne "Lavanta Tarla Günleri"ne hazırlanıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne Valiliğinin himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlediği, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin destek sağladığı "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri", 15-20 Haziran tarihlerinde Enstitünün Lozan Caddesi'nde bulunan lavanta tarlalarında gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 15 Haziran'da seramonik programla başlayacak. 20 Haziran'a kadar konser, söyleşi, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağı organizasyon kapsamında fotoğraf çekim istasyonları oluşturulacak.

Önceki yıllarda düzenlenen programlarda 20 dönümlük lavanta bahçesi yerli ve yabancı ortalama 25 bin turist tarafından ziyaret edilmişti.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaşması yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birkaç hafta çiçek açan lavantaların güzel görüntüler oluşturduğunu ve bunu agroturizm noktasında değerlendirdiklerini dile getiren Tülek, "Enstitümüzün yapmış olduğu çalışmaları üreticimize ve vatandaşlarımıza duyurmak adına hasat döneminde etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılki etkinliğe de yine yoğun katılım bekliyoruz. Başta üreticiler olmak üzere tüm ziyaretçileri misafir etmek isteriz." dedi.

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