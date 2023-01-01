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Yaşam

Düzce'deki Kardüz Yaylası karla kaplandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İsa Keleş   | 01.01.2023
Düzce'deki Kardüz Yaylası karla kaplandı Fotoğraf: İsa Keleş - AA

Düzce

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından yayla beyaz örtüyle kaplandı. Misafirlerini kar manzarasıyla karşılayan Kardüz Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Doğayla bütünleşen kar manzarası dronla da görüntülendi.

Yeni yıla Kardüz Yaylası'nda giren Erdoğan Somuncu, AA muhabirine, burasının Düzce için "biçilmez kaftan" olduğunu belirterek, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kente 2 saatlik uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Yaylanın doğasının çok güzel olduğunu dile getiren Somuncu, "Vatandaşlar olarak Kardüz Yaylası'nı yaz ve kış değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an Uludağ'da kar bulunmazken, yaylamızda isteyen herkes kayak yapabilir. Buyursunlar buraya gelsinler." dedi.


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