Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,196.70
BTC/USDT
16,536.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai.
logo
Yaşam

Kartalkaya'da tatilciler yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı

Bolu'da yılın ilk gününü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçiren tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.01.2023
Kartalkaya'da tatilciler yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin akınıyla doldu.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde, yapay karlamayla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yeni yılın ilk gününü burada geçiren yerli ve yabancı misafirler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Kayak yapmayı yeni öğrenenler ise eğitmenleri gözetiminde belirli alanlarda çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Bilecik'te sis etkili oluyor
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai
THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

Benzer haberler

Kartalkaya'da tatilciler yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı

Kartalkaya'da tatilciler yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı

Sporcular Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunu açtı

Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı için Palandöken'e yöneldi

Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor

Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor
Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadılar

Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadılar
Yılbaşını Palandöken'de geçirmek isteyen Rus turistler Erzurum'a gelmeye başladı

Yılbaşını Palandöken'de geçirmek isteyen Rus turistler Erzurum'a gelmeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet