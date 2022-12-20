Düzce'deki Kardüz Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Düzce
Yaylada dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Yaylayı ziyarete gelenler, kar manzarasını fotoğrafladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.