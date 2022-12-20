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Yaşam

Düzce'deki Kardüz Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Ömer Ürer, Samet Kalyoncu   | 20.12.2022
Düzce'deki Kardüz Yaylası beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Samet Kalyoncu/AA

Düzce

Yaylada dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylayı ziyarete gelenler, kar manzarasını fotoğrafladı.

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