Duyarlı otobüs şoförleri altınla ödüllendirildi

Sivas Belediyesi, kolu kırılan çocuk ile trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ve bebeğini otobüsleriyle hastaneye götüren iki halk otobüs şoförüne altın hediye etti.

SİVAS

Sivas'ta kolu kırılan çocuk ile trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ve bebeğini otobüsleriyle hastaneye götüren iki şoför, belediye tarafından altınla ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, kolu kırılan çocuğu otobüsle hastaneye götüren Muhammet Cin ile aracında bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim eden ve ertesi gün de yolda denk geldiği trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ve bebeğini otobüsüyle hastaneye taşıyan Ömer Taşdemir'i makamında kabul etti.

Halk otobüsü şoförlerini örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Aydın, "Türkiye genelinde çok sayıda toplu taşıma aracında olumsuz davranışlar, şoförlerden kaynaklanan bazı sorunlar, yolculara karşı uygun olmayan davranışlar gündeme geliyor. Bu da bu sistem içerisinde olan ve işini iyi yapan arkadaşlarımızı üzüyor. Biz olumsuz konularla mücadele ederken örnek davranış sergileyen şoförlerimizi hem tebrik ediyor hem de ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'de olumsuz konular olduğu gibi örnek davranışların da yaşandığını dile getirerek, "Vatandaşımız her şeyin en güzelini hak ediyor, biz de onlara en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bize bu konuda şoför arkadaşlarımız da destek oluyor. Bu davranış bütün şoförlerimize örnek olsun." dedi.

Aydın, daha sonra Cin ve Taşdemir'e altın hediye etti.

Muhabir: Merve Topuz