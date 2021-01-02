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Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi

Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanako, 118 yaşına bastı.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.01.2021
Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, yeni yaşına girdi.

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.

Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.


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