Down sendromlular anneleriyle sahneye hazırlanıyor

Fotoğraf: AA/Kerem Kocalar

GAZİANTEP - Kerem Kocalar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi, kentteki down sendromluların rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla koro oluşturdu. Çocuklarıyla birlikte ailelerin de sosyal hayata katılmaları hedefiyle down sendromluların korosuna, çocukların anneleri de dahil edildi.

Canlı müzik eşliğinde çocuklarıyla beraber şarkılar söyleyen, ritm tutup zaman zaman dans eden anneler, çocuklarıyla konser vermeye hazırlanıyor. Belediye ekiplerinin girişimleriyle konserlerin daha sonra Türkiye'nin farklı illerinde de verilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere gereken desteklerin verilmesi halinde, elde edilen başarıların herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Koro sayesinde güzel sonuçlar elde ettiklerini, gelecek süreçte de bir mehteran takımı oluşturacaklarını anlatan Çelebi, "Böylelikle meleklerimiz aileleriyle konser vermekle kalmayıp, kentimize gelen devlet erkanını da karşılayacaklar." dedi.

"Ülke geneline yayılmayı hedefliyoruz"

Bazı konularda çözüm alabilmek için tek taraflı değil diğer unsurlarıyla beraber ilerlemek gerektiğini ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Down sendromlular da bunlardan birisi. Biz, aileler olmadan bu kadar kısa sürede bu kadar ilerleyemezdik. Beraber yaşama kültürü adına da önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk. Aslında sadece down sendromlu çocukların aileleri değil, diğer aileler de bu koroya katılabilmeli. Bu koro, kentimizde çeşitli konserler verecek. Önümüzdeki süreçte de ülke geneline de yayılmayı hedefliyoruz. Talep olması halinde meleklerimizle diğer illerde de konser vermek isteriz."

"Biz meleklerle yaşıyoruz"

Ailelerden Arzu Kolukısa da projeyle önemli aşamalar kaydettiklerini, küçük dokunuşla hayatlarının önemli seviyede değiştiğini vurguladı.

Kolukısa, down sendromlu çocukların ebeveynlerine şöyle seslendi:

"Lütfen hayatınıza felaket gelmiş gibi davranmayın çünkü evlatlarımızla, meleklerimizle çok güzel vakit geçirebiliriz. Bu hayat bizim. Hayatımızı güzel hale getirirsek ve mutlu olursak, çocuklarımızı da rehabilite etmiş oluruz. Bizler meleklerle yaşıyoruz. Herkes bizden örnek alsın, farklı çalışmalar yapılabilir. Yaşamak istediğimiz hayat kendi elimizde. O yüzden bu tür etkinliklere tüm ailelerin katılmasını öneririz."