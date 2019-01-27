70'lik çift hobilerini mesleğe dönüştürdü

Fotoğraf: AA/Feride Pelin İnal

GAZİANTEP

Gaziantep'te emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için tahtaları şekillendirmeye başlayan 72 yaşındaki Mithat Çopur, eşiyle birlikte tasarımlar yapmaya başladı.

Çocuklarının tavsiyesi üzerine 9 ay önce dükkan açmaya karar veren Mithat ve Kadriye Çopur çifti, birbirlerine sevgileriyle de çevresindekilerin hayranlığını kazanıyor.

Eski Buğday Pazarı'ndaki küçük ve tarihi dükkanlarını her sabah birlikte açan yaşlı çift, Türk Sanat Müziği eşliğinde güne başlıyor.

Ağaçların hikayesi anlatıyorlar

Birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, "Arasa Tahtacı Atölyesi" adını verdikleri dükkanlarında kendi deyimleriyle "ağaçların hikayesini" anlatıyor.

Limon, ceviz, Antep fıstığı, çam, zeytin gibi ağaçlardan elde edilen ahşapları, hediyelik eşyaya dönüştüren çift, yaptıkları tasarımlarla takdir topluyor.

Mithat Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ihtiyar bir tahtacı" olduğunu, işini çok sevdiğini söyledi.

Esas mesleğinin mobilyacılık olduğunu ifade eden Çopur, "Bu yaşıma kadar reklamcılıktan ticarete birçok iş yaptım. Mobilyacılıktan emekli olduktan sonra ahşaptan ufak tefek eşyalar yapmaya başladım. Eşim de bana sürekli fikirler verirdi, yardımcı olurdu. Sonra hobimizi imalata dönüştürmeye karar verdik." dedi.

"Eşimin yanımda olması güç veriyor"

Allah kuvvet verdiği sürece işine devam edeceğini vurgulayan Çopur, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ailedeki herkes destek oluyor. Atölyeye girdiğim zaman ne yapacağım bellisiz. En güzel ne yapılacaksa onu yapıyorum. Buraya gelen vatandaşlar ağaçları benim işlediğimi duyunca şaşırıyorlar. 'Bu yaşta nasıl yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Hakikaten bir zeytin ağacını işlemek mermeri işlemekten daha zor ama bir eseri meydana getirmek çok rahatlatıyor. Yaptığımız eşyalara torunlarımızın adını veriyoruz. Eşimin benim yanımda olması güç veriyor. Birlikte çok mutluyuz. Allah bütün çiftleri ömür boyu mutlu etsin inşallah."

"Evde de işte de birlikteyiz"

72 yaşındaki Kadriye Çopur da eşinin ahşap oymayı çok sevdiğini belirterek, mumluk ve sunumluk tepsi yaptığını söyledi.

Evde birlikte çalıştıklarını anlatan Çopur, şöyle konuştu:

"Ben ona fikirler verirdim, yardım ederdim. Sonra butik olarak yapmaya karar verdik. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrılmıyoruz birbirimizden. Evde de işte de beraberiz. Bizi gören herkesin çok hoşuna gidiyor. Bu yaştan sonra zor olduğunu söyleyenler oluyor ama biz hiç zorlanmıyoruz, çok mutluyuz. Eşimle 7 sene nişanlı kaldık, 48 yıldır da evliyiz. Birbirimizi kırmamaya, üzmemeye çalışarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz."

Muhabir: Feride Pelin İnal