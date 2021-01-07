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Yaşam

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaç ve bitkilerin beyaz gelinliğini giydiği bölgede güzel manzaralar oluştu.

Günay Nuh,Bülent Mavzer,Abdullah Söylemez,Hilmi Tunahan Karakaya   | 07.01.2021
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor Fotoğraf: Bülent Mavzer / AA

Erzurum

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda buz kırma çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı iş yerlerinin camında buz tabakası oluştu.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk havayla oluşan kırağı ağaçları beyaza bürüdü.

Ağaç ve bitkilerin beyaz gelinliğini giydiği kentte, güzel manzaralar oluştu.

Kentteki bazı besiciler, koyunlarını, kar örtüsünün az olduğu yerlerde otlattı.

Ağrı

Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi dondu, iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

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