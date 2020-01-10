Diyarbakır'ın dağcı çocukları yarışmalara hazırlanıyor
Diyarbakır'da 2 yıldır tırmanış sporu eğitimi alan, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden dağcılık sporcuları, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Diyarbakir
Diyarbakır'da kapalı alanda tırmanış duvarı ihtiyacı üzerine Yenişehir Belediyesi tarafından çalışma başlatılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda oluşturulan 12 metre yüksekliğe sahip tırmanma duvarı, sporcuların önemli bir ihtiyacını giderdi.
Bu alanda çalışmalarını sürdüren, aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu dağcılar, yarışmalara büyük bir şevkle hazırlanıyor.
Ekin: Türkiye'nin en büyük duvarlarından birine sahip olduk
Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanış branşının uzun yıllardır dünyada ilgi çektiğini, Türkiye'de ise yaklaşık 12 yıldır yapıldığını belirtti.
Tırmanış dalının olimpik bir branş olmasından dolayı Türkiye'de de tanınırlığının arttığını kaydeden Ekin, Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını aktardı.
Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait açık alanda büyük bir tırmanış duvarının bulunduğunu ancak yaz aylarında sıcak, kış aylarında da soğuktan dolayı öğrencilerin burada sağlıklı antrenman yapamadıklarını aktaran Ekin, daha önce belirledikleri 2 okulda öğrencilerle çalıştıklarını kaydetti.
Kısıtlı imkanlarla zoru başardıklarını, bu sürede milli sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Ekin, şöyle konuştu:
"Ülkemizi temsilen yurt dışında yarışan sporcular yetiştirdik. 2 yıl gibi kısa bir sürede sağladığımız başarılardan dolayı, Yenişehir Belediyesinin girişimleriyle tırmanış duvarı yapılmaya başlandı ve tamamlandı. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Salonda Türkiye'nin en büyük duvarlarından birine sahip olduk. Umarız önümüzdeki yıllarda milli takımın büyük bir kısmı Diyarbakırlı sporculardan oluşur. Bu branşı şimdi devasa bir duvarla daha taçlandıracağız. Bu duvar sayesinde öğrencilerimiz, artık sıcak ve soğuktan etkilenmeyecek şekilde antrenman yapıyor. Sporcularımız önümüzdeki günlerde Adana ve Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.