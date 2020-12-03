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Yaşam

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki ilçenin mikroklima iklim yapısı ve toprak damlı taş evlerine sahip kırsal mahalleleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık güzelliğe büründü.

Bestami Bodruk   | 03.12.2020
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi, coğrafi konumuyla her mevsim muhteşem manzaralara sahne oluyor.

Karakaya Baraj Gölü'ne kıyısı olan ve mikroklima iklim yapısına sahip köylerinde yetişen meyve ağaçlarıyla, ilkbaharda açan çiçekleri, sonbaharda ise solan yapraklarıyla ilçede renk cümbüşü yaşanıyor.

İç bölgelerde, yüksek dağlarda yer alan toprak damlarıyla sıralanan asırlık taş evler, kanyonlar, yaylalar bu mevsimde de kartpostallık güzelliğe büründü.

Tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Çüngüş, sarı, kahverengi, turuncu ve yeşilin farklı tonlarının kattığı görsellikle fotoğraf tutkunları ve doğa gezginlerini kendine hayran bırakıyor.

"Burası adeta saklı bir cennet"

Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığını söyledi.

Çüngüş'ün, doğasever ve fotoğraf tutkunlarına büyük imkan sunduğunu belirten Kaldırım, "Kendini korumuş bakir yerlerimiz var. Tanıtılmayı bekleyen değerlerimiz var. Mesela Geçit Mahalle'miz, hem iklim hem de coğrafya olarak çok farklı." dedi.

İlçe olarak Fırat vadisinde bulunduklarını, ilçede doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, paraşüt, kanyon gezisi gibi birçok etkinlik yapılabildiğini dile getiren Kaldırım, "Çüngüş, güzel köyleri, doğal değerleriyle gezginleri bekliyor. Burası adeta saklı bir cennet, misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

"Köyümüz her mevsim yeşil"

Geçit Mahallesi Muhtarı Cuma Toğrul da salgın döneminde evde kalmaktan sıkılanları köylerine beklediklerini belirterek, "Dağ yürüyüşü yapmak isteyenler gelebilir, balık yemek isterseniz tesisimiz var. Fotoğraf çekilecek çok güzel yerler mevcut. Tarihi mağaralarımız var. Köyümüz her zaman yeşil." dedi.

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