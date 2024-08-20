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Yaşam

Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Osman Bilgin  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün en yüksek hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü Diyarbakır'da, yarın 42, 22 Ağustos'ta 41 ve 23 Ağustos'ta 40 derece sıcaklık bekleniyor.

Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da, çocuklar da süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiye taşıyor bazıları da pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinliyor.

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