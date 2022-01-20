Diyarbakır'da askeri helikopter hamile kadın için havalandı
Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesine bağlı Recep köyünde yaşayan hamile kadın, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır
31 yaşındaki hamile Pembe Akkuş'un rahatsızlanması üzerine yakınları ve köy muhtarı İsmet Bayram, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye iniş yaptı.
Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan Akkuş, götürüldüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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