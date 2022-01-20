Dolar
13.35
Euro
15.16
Altın
1,840.68
ETH/USDT
3,253.60
BTC/USDT
43,288.00
BIST 100
2,008.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Diyarbakır'da askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesine bağlı Recep köyünde yaşayan hamile kadın, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 20.01.2022
Diyarbakır'da askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Diyarbakır

31 yaşındaki hamile Pembe Akkuş'un rahatsızlanması üzerine yakınları ve köy muhtarı İsmet Bayram, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye iniş yaptı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan Akkuş, götürüldüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız

Benzer haberler

Diyarbakır'da askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Diyarbakır'da askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

Diyarbakır ve Batman'da polisten yolda kalanlara yardım

Diyarbakır'da son 49 yılın en yüksek kar yağışı görüldü

Diyarbakır'da son 49 yılın en yüksek kar yağışı görüldü
Güneydoğu pamuğunu markalaştıran laboratuvar

Güneydoğu pamuğunu markalaştıran laboratuvar
GÖRÜŞ - Diyarbakır Suriçi'ndeki güncel koruma çalışmaları

GÖRÜŞ - Diyarbakır Suriçi'ndeki güncel koruma çalışmaları