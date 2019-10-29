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Yaşam

'Dikenli altın'ı geleneksel yöntemle saklıyorlar

Batı Karadeniz'de orman köylüleri "dikenli altın" olarak adlandırılan kestaneyi topladıktan sonra uzun süre dayanabilmesi için geleneksel yöntemle fırınlıyor.

Soner Şen,Ömer Faruk Cebeci   | 29.10.2019
'Dikenli altın'ı geleneksel yöntemle saklıyorlar

Düzce

Batı Karadeniz'de orman köylüleri "dikenli altın" olarak adlandırılan kestaneyi topladıktan sonra uzun süre dayanabilmesi için geleneksel yöntemle fırınlıyor.

Ormanda topaç halinde dikenli olarak yetişen kestaneleri ayıklayan köylüler, iki gün güneşte beklettikten sonra toprak fırında odun ateşinde pişirerek dayanıklılığını arttırıyor.

Toprak fırında pişen kestaneler, güneş görmeyen serin ortamda bir yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor.

"Tadı çok lezzetli ve güzel olur"

Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde yaşayan Gülten Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim-kasım aylarında dağdan topladıkları kestaneyi fırında pişirdiklerini söyledi.

Fırın kestanesinin tadının başka olduğunu anlatan Acar, "Tadı çok lezzetli ve güzel olur." dedi.

Acar, "Biz bunları annelerimizden öğrendik. Geleneğimiz bu, öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Ormandan topladığımız kestaneyi iki gün güneşe verdik, daha sonra fırın ateşine attım. Güzelce köz fırınında pişiriyorum. Fırından çıkarttıktan sonra bir yıl saklanabilir. Bir şey olmaz, hiç bozulma olmaz. Tadı aynı şekilde kalır. Isıtılıp ısıtılıp yenir." şeklinde konuştu.

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