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Yaşam

Devlet desteğiyle Avrupa standartlarında süt üretim tesisi kurdu

Ankara'da ticaretle uğraşan girişimci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibe destekle memleketi Çankırı'da AB standartlarında koyun sütü üretim çiftliği kurdu.

Muhammed Kaygın   | 25.02.2021
Devlet desteğiyle Avrupa standartlarında süt üretim tesisi kurdu

Çankırı

Ankara'da yaşayan ve ticaret yapan Emrah Işık (41), kuzeninin kurduğu koyunculuk tesisini inceledikten sonra bu alanda yatırıma karar verdi.

Çeşitli araştırmalar yapan Işık, ithal etmeyi planladığı asaf koyununa ilişkin bilgi edindi.

2018 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuran Işık, yaklaşık 1,8 milyon liraya mal olan çiftlik için 900 bin lira civarında hibe almaya hak kazandı.

Yurt dışından 250 toklu (bir yaşında erkek) asaf koyunu getirten Işık, memleketi Atkaracalar ilçesinde süt üretimine başladı.

Işık, yaptığı açıklamada, ağılda tam otomatik sağım sistemi kullandığını söyledi.

Sistem sayesinde 24 hayvanın sağımını aynı anda yaptıklarını, 250 koyunun sağımını 45 dakikada tamamladıklarını belirten Işık, "Bu sistemin bir diğer avantajı yem kaybımızı da önemli oranda düşürmüş olması. Ağılın zemininde ahşap ızgara sistemi kullandık, bu sayede hem ağılda gübre birikmiyor hem de ağılın içinde koku olmuyor. Son olarak bu teknolojik yatırımlar sayesinde bu büyüklükte bir tesisi sadece 3 kişi çok rahat idare edebiliyor." dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu dile getiren Işık, şunları ifade etti:

"Ülkemizde koyun yetiştiriciliğinde en önemli sorunlardan birisi olan kuzu ölüm oranı yüzde 30 civarındadır. Bu oran bizim tesisimizde şu an yüzde 5 seviyelerinde. Bu tür tesislerde dikkat edilmesi gereken temel kural ağılın temiz ve havadar olması, cereyan olmaması ve hayvanların altlarının kuru olması. Çünkü küçükbaş hayvancılıkta yapılması gereken şey hayvanın hasta olmadan önce bakımlarının düzenli yapılması, farklı yaş gruplarında ve mevsimlerde farklı yemler hazırlayarak hayvanın kondisyonunu her daim üst sevide tutmaktır. Şu anda her bir kuzuya doğumundan başlayarak aşı programlarıyla birlikte yaklaşık 18-19 takviye uygulaması yapıyoruz."

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık da "Emrah Bey ve ailesi Çankırı ve Türkiye için örnek bir süt üretim çiftliğine imza attılar. Her detayı incelikle düşünülmüş, planlamış, hedefleri net olarak ortaya konulmuş, karlı ve sürdürülebilir böyle bir işletmenin kurulmasına vesile olduğumuz için son derece mutluyuz, kendilerine başarılarının devamını dileriz." diye konuştu.

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