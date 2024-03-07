Dolar
31.85
Euro
34.70
Altın
2,155.97
ETH/USDT
3,782.30
BTC/USDT
66,797.00
BIST 100
8,976.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de düzenlenen mitinge katılıyor. Bakan Göktaş, İstanbul’da “Beykoz Kadın Buluşması”nda konuşuyor
logo
Yaşam

Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan depremzede kadınlar, katıldıkları kurslarla bir yandan kendilerini geliştirirken diğer yandan sosyal hayata adapte oluyor.

Ömer Faruk Salman  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor Fotoğraf: Fırat Özdemir - AA

Gaziantep

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’de yaşanan depremlerin etkilediği Nurdağı’nda yaşayan kadınlar, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, ev ekonomisi ve beslenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek programları, dikiş nakış kurslarına katılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren ÇATOM'da proje yöneticiliği yapan Aysel Karakuş Teke, kadınların sosyal istihdamına yönelik faaliyet ve çalışmalar yaptıklarını, kadınlara yönelik çeşitli dallarda açılan kurslarda eğitim verdiklerini söyledi.

Kurslarla kadınların hem iş öğrendiğini hem de para kazandığını belirten Teke, "İsteyenler açıköğretime giderek usta öğretici oluyorlar ve kendi paralarını kendileri kazanmaya başlıyorlar. İsteyenler de düzenlediğimiz sergilerde ürünlerini satışa çıkararak yine kazanç elde ediyorlar. Buradan meslek sahibi olup da kendi iş yerini açan birçok kişi var." dedi.

Bedensel engelli depremzede Sebiha Şanlı da önceden içe kapanık biri olduğunu, buradaki kursta arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ve sosyalleştiğini, çoğu zaman eve bile gitmek istemediğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı
RTÜK, "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında inceleme başlattı
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü arıyor

Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü arıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor

Gaziantep Gençlik Spor'da ilk hedef Voleybol Erkekler 1. Ligi'ni namağlup tamamlamak

Gaziantep Gençlik Spor'da ilk hedef Voleybol Erkekler 1. Ligi'ni namağlup tamamlamak
Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözüne kestirdi

Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözüne kestirdi
ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor

ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet