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Yaşam

Depremzede besiciler hayvanlarını kış boyu termal çadırlarda besleyecek

Ardahan'ın Göle ilçesindeki depremde ahırları yıkılan besiciler, kış boyu hayvanlarına termal çadırlarda bakacak.

Günay Nuh   | 11.11.2022
Depremzede besiciler hayvanlarını kış boyu termal çadırlarda besleyecek Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü köylerde yaşayanların yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sarsıntıda ahırları kullanılamaz hale gelen besicilerin mağdur olmaması için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Depremden en çok etkilenen Esenyayla, Çullu, Koyunlu, Küçükaltunbulak ile Büyükaltunbulak köylerine 30 ahır çadır kuruldu.

Besiciliğin yaygın yapıldığı köylere termal çadır kurulması sayesinde besiciler, çetin kışta hayvanlarının bakımını ve ihtiyaçlarını sorunsuz giderecek.

"Çadırlar özel olarak Ankara'da üretildi"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, her anlamda vatandaşın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Öner, "Söz konusu köylerimizde ihtiyaçlara göre çadır ile kışa hazırlık için 84 konteyner kurduk. Bölgenin geçim kaynağının hayvancılık olması dolayısıyla 70 metrekare alanı kaplayan ahır çadırlar da kurduk. Yıkılan ve zarar gören ahırlarımızın yerine, vatandaşlarımızın hayvanlarını ilkbahara taşıyacak ahırlar yaptık. Çadırlar termal nitelikli ve özel olarak Ankara'da üretildi." diye konuştu.

Çadır kurulumunda yağmur suları ve benzeri olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Öner, çadırların etrafına dolgular yaptıklarını anlattı.

Hayvanların kışı rahat geçirmesi için çadır zeminini 15-20 santimetre kalınlığında betonla kapladıklarını dile getiren Öner, "Kurulumu yapılan çadırlarımızdan vatandaşlarımız memnun. İnşallah bu sağladığımız imkanlarla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ilkbahara erişeceğiz." diye konuştu.

Çullu Muhtarı Halil İbrahim Top da köyündeki ahır çadırların başarılı şekilde kurulduğunu söyleyerek, "Çadırlarımız geldi ve kuruldu. Bazı vatandaşlarımız hayvanlarını çadırlara koydu. Allah devletimizden, herkesten razı olsun. Şu an bir sıkıntımız yok. Hayvanlarımızı içeri aldık. Bu kışı çadırda geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Besici Mahmut Genç ise çadır kurulumunun kendilerini mutlu ettiğini, bir sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

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