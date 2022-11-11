Dolar
18.55
Euro
19.04
Altın
1,755.66
ETH/USDT
1,277.90
BTC/USDT
17,340.00
BIST 100
4,521.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor

Gaziantep'te yarım asırdır terzilik yapan 64 yaşındaki Nezir Canpolat, 49 yıldır kitaplara olan sevdasını 15 metrekarelik dükkanında da sürdürerek elinden kitabı düşürmüyor.

Fevzi Kemal Karagöz   | 11.11.2022
Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Tarihi Bey Mahallesi'ndeki 15 metrekarelik dükkanının bir kısmını kitaplık haline getiren Canpolat, her gün iş arasında 100 sayfa kitap okuyor.

Canpolat'ın kitaplara olan sevdası müşterilerinin ve çevresindekilerin de ilgisini çekiyor. Usta terzi, iş aralarında kitap okurken, müşterileri de beklerken kitaplığı inceleme ve okuma fırsatı buluyor.

Nezir Canpolat, AA muhabirine, 1972'de terziliğe başladığını, 15 yaşından beri kitap okuduğunu anlattı.

Mesleği boyunca çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptığını anlatan Canpolat, "İlk başladığım terzilik zamanlarında mesleğim altın bilezik gibi değerliydi. Makineleşmenin artmasıyla mesleğimiz geri planda kaldı. Açıkçası sanat, makineleşmeye yenik düştü." dedi.

"Her gün belleği tazelemek gerekiyor"

Dükkanının bir bölümünde kitaplık bulundurduğunu ifade eden Canpolat, "Küçük yaşlardan beri kitap okurum. İnsanların kendini geliştirmesi gerekiyor ve bu yüzden kitap okumak önemlidir. Olaylara geniş açıdan bakmak için kitap okumak gerekiyor. Okumayan insanlara tuhaf bakıyorum. Her gün belleği tazelemek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

6 bine yakın kitap okudu

Tam olarak sayısını bilmese de 6 bine yakın kitabı bitirdiğini dile getiren Canpolat, müşterilerinin de kendisini kitaplarla görünce takdir ettiğini söyledi.

Genellikle felsefe ve araştırma türü kitaplar olduğunu aktaran Canpolat, şöyle konuştu:

"Kitap okuduğumu gören müşterilerimden de olumlu tepkiler alıyorum. Onlarla birlikte sohbet edip dünya meseleleriyle ilgili konuşup tartışabiliyoruz. Genel kültürümün artması ve sosyalleşebilmek için kitap okuyorum. Kitap okuyan insanın dünyaya bakış açısı daha fazla gelişmiştir. Okumayan insan ise biraz kaderciliğe mahkumdur. Olaylara dar bakış açısı ile bakar. Gerçekçi olamaz. Özgür iradesi ile hareket edemez. İnsanların okumasını istiyorum. Sorgulasınlar, geçmiş ve gelecek ile sorgulama kültürünü geliştirmelerini isterim. Ayrıca okuyan toplum gelişir. Bir toplum kendi kendini sorgulamıyorsa o toplumda o zaman çöküş başlamış demektir. Çöküşü durdurabilmek için toplumun ilerleyebilmesi adına insanların okuması ve araştırması gerekiyor. "

Dükkana geldiğinde özellikle kılık ve kıyafet noktasında güzel giyinip tıraş olduğunu da ifade eden Canpolat, "Kendime bakıyorum. Güzel giyinirim. Müşteriler tarafından bu durum güzel karşılanır. Hatta iltifat eden müşterilerim de oluyor." dedi.

"Kendimi kültür merkezine girmiş gibi hissediyorum"

Müşterilerden Cuma Özcan ise okuyan insanların kendini geliştirdiğini belirterek Nezir'in dükkanına geldiği zaman kendini kültür merkezine girmiş gibi hissettiğini, elbise diktirirken kendisinin de kitaplardan okuduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt tutuklandı
"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor

Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor

Öğrenciler "sessiz koridor" ve "can sınıfı" uygulamasından memnun

Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı

İLBANK'tan Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık destek

İLBANK'tan Gaziantep'e 2 milyar 826 milyon liralık destek
TİKA, Güney Sudan'da dezavantajlı kadınları iş hayatına hazırlıyor

TİKA, Güney Sudan'da dezavantajlı kadınları iş hayatına hazırlıyor
Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı

Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet