Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,170.60
BTC/USDT
64,857.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kadir Yıldız  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Deniz Hava Komutanlığındaki 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığına gelen Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, park sahasındaki Süper Kobra ve Seahawk helikopterlerini inceledi.

Pilot kaskı takıp kokpite binen çocuklara helikopterlerle ilgili bilgiler verildi.

Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de çocuklarla selamlaştı, öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Seahawk ve Süper Kobra helikopterleri ile deniz karakol uçakları, çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Daha sonra Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü'ne geçen çocuklar, denize düşen personeli kurtarma operasyonunu izledi.

Çocuklar ve öğretmenleri, sonrasında 301. Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasında da deniz karakol uçaklarına bindi, kokpitte incelemelerde bulundu.

"Bu gezimiz çocuklarımızın meslek seçimine büyük katkı sağlayacak"

Okul müdürü Alaaddin Doğanlı, gazetecilere, Deniz Hava Komutanlığını ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce televizyon ve kitaplarda gördükleri savaş helikopterleri ve uçakları yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Doğanlı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizle geleceğe güvenle bakacağımıza inanıyorum. Milli gururumuz olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve onların kullandığı helikopter ve uçaklarla bir arada olmak ayrı bir gurur. Komutanımıza teşekkür ediyorum. Helikoptere el sürmenin duygusu ayrı bir şeymiş.

Ziyaret, okulumuzda da heyecan yarattı. Helikopterleri ve uçakları sadece televizyon ve kitaplarda görüyorduk. Şimdi çocuklarımız burada bunları deneyimledi. Çocuklara 'Kimler deniz pilotu olmak istiyor?' diye sorduk. Hepsi 'Ben.' diye cevap verdi. Bu gezimiz çocuklarımızın meslek seçimine büyük katkı sağlayacak."

Öğrenci Hiranur Kaya da hayatında ilk kez helikoptere bindiğini, burada farklı deneyimler edindiğini dile getirdi.

Deniz Hava Komutanlığına geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kaya, "Helikoptere bindim. İnanılmaz bir duygu, daha önce böyle bir duygu yaşamamıştım. Burada helikopterlerin uçuşunu da izledik, onlara arkadaşlarımla el salladık." diye konuştu.

Öğrenci Poyraz Gökten ise helikopter ve uçak kullanmanın hayalini kurduğunu aktararak, bugün burada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek
Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı

Benzer haberler

Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

TBMM'de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" başladı

MEB, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak

Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası çocuklarla buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası çocuklarla buluştu
AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom'un destekleriyle yarın başlıyor

AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom'un destekleriyle yarın başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet