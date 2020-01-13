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Yaşam

Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için gıda, battaniye ve kışlık giysi yardımı gönderdi.

Meriç Ürer   | 13.01.2020
Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi

İzmir

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için gıda, battaniye ve kışlık giysi yardımı gönderdi.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, Pınarbaşı'ndaki lojistik merkezinden Cilvegözü sınır kapısı tampon bölgesine yardım tırı gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Ege temsilcisi Recep Kara, İdlib'in Hatay'a çok yakın olup Suriye rejim güçleri ve Rusya tarafından yoğun bombardımana maruz kaldığını hatırlattı.

"İdlib halkına İzmir'den yardım eli uzatmaya devam edeceğiz"

Esed rejiminin kendine muhalif tüm bölgelerde olduğu gibi İdlib'de de kitlesel yok etme politikası uyguladığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Yaşam alanları, eğitim kurumları, ibadethaneler, pazar yerleri ve siviller dikkate alınmaksızın bombalanmakta, binlerce masum insan ya yok edilmekte ya da evlerini, yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadır. İdlibli masum insanlar da en yakın ülke olan Türkiye'ye sığınmak için akın akın sınıra doğru gelmektedir. Kışın çetin soğukları ile mücadele eden, bu zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan İdlibli kardeşlerimiz için çıkardığımız yardım tırında kaban, ayakkabı, kazak, pantolon, mont, bot, giysi, atkı, bere, iç çamaşırı, battaniye, banyo havlusu, hasta bezi, bebek bezi ve 343 kilo helva bulunuyor. Bölgede öncelikli olarak çadır, gıda, battaniye, çizme ve mont gibi acil insani yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Kuru gıdaları pişiremedikleri için reçel, helva, pekmez, peynir, zeytin gibi gıda malzemeler öncelikli ihtiyaç. İdlib halkına yardım ulaştıran İzmir halkına teşekkür ederiz. İdlib halkına İzmir'den yardım eli uzatmaya devam edeceğiz."

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