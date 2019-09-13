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Yaşam

Dedelerinin asırlık lezzetini torunları sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva imal eden Ayhopa ailesi, 4 kuşaktan beri aynı lezzeti tatlı severlere tattırıyor.

Hüseyin Ünlüsoy   | 13.09.2019
Dedelerinin asırlık lezzetini torunları sürdürüyor

Afyonkarahisar

Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği "leblebili helva", çocukları ve torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'ndaki dükkanlarında yapılıyor.

Yörede "tahta helva" olarak da bilinen lezzet, talep ve siparişler doğrultusunda kargo ile çok sayıda kente gönderiliyor.

İlçeye gelenlerin uğrak noktası olan tarihi işletmenin dördüncü kuşak torunu Ömer Ayhopa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leblebili helvanın yöresel bir tatlı haline geldiğini ve giderek namının diğer kentlere de ulaştığını söyledi.

Leblebili helvanın yapılışını anlatan Ayhopa, tatlının üretiminin meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Leblebili helvamızın malzemeleri su, şeker, limon tuzu. Öncelikle bu malzemeler karıştırılarak kaynatılır. Belli bir dereceye ulaştığı zaman, çöven suyu ilave edilerek makine yardımıyla karıştırılır ve ağdalaşması sağlanır. Hazırlanan karışım bakır kazanlarda leblebi ilave edilerek hazırlanan ağda ile karıştırılır. Karışım daha sonra mermer tezgahlarda, susam eşliğinde inceltilip kesim aşamasına geçiyor. Helvamızı 24 saat dinlendirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz."

"Kargo ile birçok sipariş alıyoruz"

Üretimin şeffaf bir şekilde müşterilerinin gözleri önünde yapıldığını, hijyen koşullarını yerine getirdiklerini aktaran Ayhopa, "Leblebili helvanın yanı sıra helva, lokum, kaymak şekeri gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Fakat en çok beğenilen ürünümüz meşhur leblebili helvamız. Leblebili helvamız yoldan geçen müşterilerimizin beğenisini sunuluyor ve çok beğeniliyor. Kargo ile birçok sipariş alıyoruz. Mersin, Ankara, Antalya bölgesinden yoğun bir talep görüyor. Yolu Sandıklı’mızdan geçen herkesi ürünlerimizi tatmak için bekleriz." diye konuştu.

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