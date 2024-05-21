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Yaşam

Dalyan Kanalı havadan ve su altından görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin dalış yaparak su altı zenginliklerini görüntülediği Muğla'daki Dalyan Kanalı, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Ayşe Yıldız  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Dalyan Kanalı havadan ve su altından görüntülendi Fotoğraf: Tahsin Ceylan - AA

Muğla

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen, doğal güzelliği kadar balık, yengeç üretimiyle de öne çıkan Muğla'daki Dalyan Kanalı, su altından ve dronla havadan görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış eğitmenleri Murat Kulakaç ve Mesut Bozkurt, Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ile Köyceğiz ilçesindeki Tarihi Sultaniye Kaplıcaları ve Kaya Mezarları'nın güzelliğini yaptıkları görsel çalışmayla gözler önüne serdi.

Daha sonra Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin (DALKO) üretim yaptığı havuzların olduğu bölgeden dalış yapan Ceylan ve ekibi, kurbağa, mavi yüzgeçli yengeç, kefal balığı, istilacı deniz kestanesi, aslan ve vatoz balıkları ile caretta carettaların görüntülerini kaydetti.

Su altı zenginliğiyle öne çıkan bölgedeki amforaları da görüntüleyen ekip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yörenin güzelliklerini havadan dronla su altından ise özel ekipmanlar yardımıyla kayda aldı.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, bölgenin nehirle denizin birbirine karıştığı, doğal güzelliğiyle öne çıkan özel bir alan olduğunu söyledi.

Su ürünleri üreten DALKO'nun havuzlarının da önemli canlı zenginliği barındırdığını anlatan Ceylan, bölgede üretilen levrek, yılan balığı, mavi yengeç başta olmak üzere deniz canlılarının yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini ifade etti.

DALKO Başkanı Arif Yalılı da bölgenin turizm cenneti olduğunu, sadece Türkiye'den değil dünyanın her köşesinden bilindiğini kaydetti.

Kendi dalgıçlarının kanalın dip temizliğini yaptığını vurgulayan Yalılı, "İşimiz sadece yıl boyunca balık üretmek değil, çevreyle de ilgileniyoruz. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

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