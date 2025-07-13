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Yaşam

Dağların Eteğinde Asırlık Bir Şölen: Galiçnik Düğünü

Kuzey Makedonya’nın batısındaki dağ köyü Galiçnik’te asırlardır süregelen geleneksel düğünde damat, davul zurna eşliğinde köy meydanında tıraş ediliyor ve ardından düğün alayı oluşturuluyor.

Dzihat Aliju  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Dağların Eteğinde Asırlık Bir Şölen: Galiçnik Düğünü Fotoğraf:Umeys Sulejman/AA

Mavrovi Anovi

Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen etkinlik, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti.

Törene ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 

Etkinlikler üç gün sürüyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 11 Temmuz'da başlayan etkinlik bugün sona erecek.

Bu yıl, Jovan Filiposki ve Liljana Mihajloska'nın dünya evine girdiği düğün, geleneksel davul ve zurna eşliğinde başladı.

Damadın köy meydanında tıraş edilmesinin ardından, yakınları köy meydanında toplanarak düğün alayını oluşturdu. Renkli kıyafetleriyle köy sokaklarında ilerleyen alay, tarihi taş evlerin arasında davul ve zurna sesleriyle gelin evine vardı.

Jovan ile Liljana için ayrıca köydeki kilisede dini törenle nikah merasimi gerçekleştirildi.

Köy meydanında düzenlenen geleneksel düğünde, halk oyunları davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Asırlardır süren geleneksel düğün merasimi, 1963'te festival olarak düzenlenmeye başladı.

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