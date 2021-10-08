Dolar
8.90
Euro
10.29
Altın
1,761.86
ETH/USDT
3,615.00
BTC/USDT
55,220.00
BIST 100
1,399.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükada’da Adalar Gençlik Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Berk Özkan   | 08.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek
Erdoğan, Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü

Erdoğan, Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız