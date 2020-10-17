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Yaşam

Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor

Çukurova'nın bereketli tarım arazilerine "can suyu" olan, yeşil ve maviyi bir arada bulunduran Ceyhan Nehri, doğal güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 17.10.2020
Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor

Osmaniye

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan ve 500 kilometreyi aşan yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri, barındırdığı doğal güzelliklerle ilgi çekiyor.

Nehrin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde oluşan adacıklar, yosunlar ve bölgeyi "barınak" edinmiş onlarca çeşit kuş türü, görenleri büyülüyor.

Drone ile görüntülenen Ceyhan Nehri, kartpostallık manzaralar sunuyor.

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